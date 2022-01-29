Дипломат Стано: ЕС рассматривает введение новых экономических санкций против РФ

Работа Евросоюза над новыми потенциальными ограничительными мерами в отношении России по ситуации вокруг Украины продвигается «очень хорошо», рассказал дипломат Питер Стано.

По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза, также рассматриваются варианты как серьезного расширения действующих санкций, так и введения новых экономических секторальных мер. Соответствующее заявление он сделал в комментарии РИА Новости.

«Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины», — подчеркнул Стано.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Брюссель работает над «пакетом мер» против России. Помимо этого ЕС рассматривает санкции по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, а также запреты на импорт и экспорт.