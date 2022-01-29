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Политолог Сатановский предупредил США от введения новых санкций против России

Общество
Политолог Сатановский предупредил США от введения новых санкций против России

Попытка США принудить Россию и ее население к чему-либо с помощью санкций может закончиться войной и партизанщиной. Об этом в Telegram-канале «Армагеддоныч» написал политолог Евгений Сатановский.

Так он отреагировал на слова члена Совета национальной безопасности (СНБ) США Питера Харрелла о том, что новые ограничения против России, которые будут введены в случае ее вторжения на Украину, не направлены против обычных граждан, а призваны ослабить промышленность страны.

«Основная цель заключается в том, чтобы принять меры, которые со временем помогут снизить промышленный потенциал России и ее промышленные производственные мощности», — объяснил Харрел.

Сатановский: Желание США запугать РФ жесткими санкциями обернется войной и партизанщиной
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Он уточнил, что возможные санкции против финансовых учреждений должны спровоцировать отток капитала и инфляцию, а также заставить Центральный банк РФ оказать экономическую помощь другим банкам, чтобы президент Владимир Путин «почувствовал издержки с первого дня».

Политолог задался вопросом о том, на кого рассчитано столь «успокоительное» заявление члена американского СНБ. Он напомнил, что США планируют нанести России ущерб минимум в 50 миллиардов долларов, чтобы окончательно покончить с ее высокотехнологичной промышленностью, чего, впрочем, на данный момент достигнуть так и не удалось.

«Но граждан России это, конечно же, не затронет. Скорее даже, надо понимать, пойдет им на пользу. Так в это верится... На кого рассчитан этот бред <…> и не разберешь. Или люди, озвучивающие этот модернизированный вариант нацистского "рус, сдавайся", и в самом деле полагают тех, к кому обращаются, абсолютными идиотами?» — возмутился Сатановский.

Сатановский: Желание США запугать РФ жесткими санкциями обернется войной и партизанщиной
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Эксперт предположил, что Вашингтон даже не удосужился спросить у знающих Россию специалистов, какой народ живет в этой стране и могут ли на него повлиять угрозы такого рода. По его словам, если россиян и удается обмануть, то это оборачивается крайне «печальными последствиями».

«Любые попытки принудить Россию и ее население к чему-то <…> заканчивались войной и партизанщиной. Поляки это были в XVII веке, шведы в XVIII, французы в XIX или немцы в XX столетии, неважно. Американцев в XXI ждет то же самое. Похоже, что очередной "час Х" вот-вот наступит и что от кого после этого останется, один Б-г ведает», — предупредил Сатановский.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила о том, что планируемые санкции против России затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. Не попадет под ограничения газопровод «Северный поток — 2», также у американских властей нет планов отключения Москвы от системы платежей SWIFT.

При этом в Германии призвали США сделать исключение для энергетического сектора. По сведениям агентства Bloomberg, Берлин обеспокоен тем, что в случае введения соответствующих ограничений поставки газа в Европу окажутся под угрозой.

#сша #сатановский