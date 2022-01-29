Россиянин Пащенко стал серебряным призером гонки преследования на ЧЕ по биатлону

Петр Пащенко занял второе место в гонке преследования, которая состоялась на чемпионате Европы по биатлону в Германии.

Сверре Дален Аспенс из Норвегии выиграл золото в мужской гонке преследования на соревнованиях. Он преодолел дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты 2,1 секунды.

Россиянин Пащенко завоевал серебро, уступив победителю гонки 38,1 секунды. Третьим к финишу пришел немецкий биатлонист Лукач Фрачер. Соотечественник Пащенко Никита Поршнев занял седьмое место, проиграв Аспенсу 1 минуту 36,5 секунды.