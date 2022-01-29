Токаев дал большое интервью о причинах беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью республиканскому телеканалу «Хабар».

Как сообщил пресс-секретарь лидера Берик Уали, в интервью Токаев рассказал о причинах и последствиях массовых беспорядков в стране в начале 2022 года.

«Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана», — рассказал Уали.

Эксклюзивное интервью Токаева покажут телеканалы «Хабар» и «Хабар-24» в 17:00 по московскому времени.

Ранее Токаева избрали на пост председателя правящей партии страны «Нур Отан». Кандидатуру президента на эту должность предложил экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.