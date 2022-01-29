Ученые из Оксфордского университета обнаружили причину одышки после коронавируса

Перенесшие коронавирус часто жалуются на одышку, которая сохраняется в течение длительного времени. Ученые из Оксфордского университета нашли причину данного постковидного симптома.

Медицинские специалисты провели исследование с участием 11 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Добровольцы жаловались на одышку, которая не прошла даже после выздоровления. Чтобы установить причину недуга, эксперты использовали метод сканирования легких ксеноновым газом, передает BBC News.

В результате тест показал, что у большинства пациентов с постковидным синдромом газ перемещался менее эффективно, чем у здоровых людей. По мнению ученых, это может быть связано с образованием микроскопических ран на легких.

Напомним, самым эффективным методом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.