Дана Борисова переживает за свой нос из-за предстоящего боя с Машей Малиновской

Ведущий лиги поп-ММА «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал о предстоящем поединке между телеведущими Даной Борисовой и Машей Малиновской.

Арутюнян сообщил, что договор с Борисовой уже подписан. Малиновская пока дала только устное согласие, но организаторы надеются ее уговорить. Бой может пройти в марте или апреле.

«Мы общались с Даной, она очень переживает за свой нос, который у нее настоящий, не сделанный. Она переживает, что Маша ей его сломает. Так как девочки не профессиональные бойцы, им нужно щадящие условия придумать. Рассматриваем вариант с восьмиунцевыми перчатками», — рассказал ведущий лиги поп-ММА корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Борисова и Малиновская являются давними соперницами. В 2017 году они устроили скандал на шоу Андрея Малахова. Тогда экс-ведущая передачи «Армейский магазин» обвинила модель в употреблении запрещенных веществ.

Ранее телеведущая не смогла остаться в стороне и отреагировала на дебош заслуженной артистки России Анастасии Волочковой в самолете. Борисова также порассуждала о новых романтических отношениях балерины.