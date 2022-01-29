Экс-советник Буша призвал США пойти на уступки России и не принимать Украину в НАТО

Экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм признал, что Вашингтон воспользовался слабостью России в 1990-е годы, чтобы расширить НАТО, однако сейчас все изменилось. Об этом он написал в статье для журнала The National Interest.

«Реальность, которую оппоненты компромисса с Москвой не могут игнорировать, такова: Россия больше не слабая страна, какой она была в 1990-е годы. Сегодня ее модернизированные вооруженные силы — самые мощные в Европе, что означает невозможность пренебрегать интересами России, как это было ранее», — подчеркнул Грэм.

В этой связи бывший советник Буша призвал США пойти на уступки России по гарантиям безопасности и, к примеру, ввести временный мораторий на принятие новых членов в НАТО, в частности, Украины.

«Это решение будет осуждено как малодушное теми, кто все еще лелеет иллюзии об "однополярном мире", твердит о слабости России, порицает ее за угрозы или ссылается на нерушимые международные нормы, которые якобы неприкосновенны — независимо от того, что США нарушили некоторые из них за последние двадцать лет», — резюмировал Грэм.

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В 2019 году Верховная рада Украины приняла поправки к конституции, где закрепила курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Однако бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен указывал, что Киеву понадобится много времени, чтобы соответствовать необходимым критериям. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления страны в НАТО пока невелика.

В конце прошлого года Россия передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Ключевые требования Москвы сводятся к трем пунктам: прекращению военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказу от создания баз на их территории, а также вывозу из Европы ядерного оружия США и нерасширению Альянса на восток.

Однако на днях президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном сообщил, что письменные ответы НАТО и США на предложения Москвы, которые они предоставили на этой неделе, не учитывают принципиальные озабоченности РФ.