Глава МИД Франции Ле Дриан намерен посетить Украину вместе с коллегой из ФРГ Бербок

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил о намерении посетить Украину вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок 7 и 8 февраля.

Соответствующим заявлением глава внешнеполитического ведомства Франции поделился в своем Twitter-аккаунте. По его словам, он заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу «в полной поддержке и солидарности Франции с Украиной».

«Собираюсь посетить Украину 7-8 февраля вместе с Анналеной Бербок», — подчеркнул Ле Дриан.

Россия неоднократно отвергала упреки Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва заявляла, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а высказывания об «агрессии РФ» используются в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.