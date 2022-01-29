Президент России не планирует проводить встречи с коллегами во время ОИ в Пекине

Президент России Владимир Путин не собирается встречаться с лидерами других стран во время зимней Олимпиады 2022 года.

Путин не планирует проводить двусторонние встречи с коллегами, которые примут участие в церемонии открытия пекинской Олимпиады. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», — цитирует его ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. В турнире примут участие 212 спортсменов из России. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА они выступят на ОИ-2022 под флагом ОКР.