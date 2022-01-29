Читатели The Telegraph вступились за Путина после критики журналиста Кафлина

Читатели британской газеты The Telegraph решили поддержать Россию после того, как журналист Кон Кафлин выпустил «предупреждение» для президента РФ Владимира Путина.

В своей статье Кафлин заявил, что «вторжение» России на территорию украинского государства может обернуться катастрофой, при этом Москва ни на кого нападать не собирается. Он процитировал главу Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, который считает, что Путин «играет с Западом в покер с высокими ставками». Если российский лидер он разыграет свои карты неправильно, это может иметь катастрофические последствия, убежден автор статьи.

Британцы с таким мнением не согласились и встали на защиту России. Они вступились за Путина и дали ему совет на фоне подобных угроз и «предупреждений».

«Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», — написал один из комментаторов.

«Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток», — добавил другой читатель.

В целом британцы сошлись во мнении, что большая часть ответственности за происходящее лежит на плечах Евросоюза и США.

Украинский президент Владимир Зеленский опасается, что власти США специально преувеличивает российскую угрозу для заключения договоренностей с Москвой. Об этом сообщают источники издания Politico.