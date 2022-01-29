Путин поручил рассмотреть озвученный на заседании СПЧ проект о токсичном контенте в Сети

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть проект создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете, чтобы обезопасить юное население страны.

Глава государства поручил своей администрации рассмотреть представленные членом Совета по правам человека, президентом общества «Крибрум» Игорем Ашмановым предложения по реализации проекта такого реестра. При успешном обсуждении будут приняты «необходимые соответствующие меры поддержки».

Ашманов в рамках заседания Совета по правам человека акцентировал внимание на проблеме токсичного контента — ненависти к семье, детям, мужчинам, потакании насилию и так далее. На данный момент этот контент на территории России не запрещен и не блокируется Роскомнадзором, однако очень сильно «отравляет» детей и подростков.

Также в список токсичных материалов могут внести информацию о вреде вакцины, отказе от рожденных детей, ЛГБТ-сообществах и зоофилии. Срок реализации установили до 1 июня, ответственным за воплощение проекта назначили заместителя главы администрации Сергея Кириенко, говорится в сообщении на сайте кабмина.