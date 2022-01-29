Профилактолог Токарев предупредил о повышенной заразности варианта «Омикрона» ВА2

Вариант штамма коронавируса «Омикрон» под названием ВА2 оказался гораздо заразнее основной линии, предупредил профилактолог, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Согласно научным исследованиям, у подвида ВА2 зарегистрировано восемь уникальных замен в спайк-белке. Из-за этого данная линия оказалась заразнее южноафриканской ВА1.1.

«Однако клинически заболевание, вызванное им, протекает также, а роста доли госпитализации не происходит. ВА2 уже активно распространяется в Дании, Норвегии, Таиланде и Индии», — добавил Токарев в беседе с URA.RU.

При этом в России пока циркулирует основная линия омикрон-штамма. «Омикрон» снизил свою патогенность, а его репликация останавливается в верхних дыхательных путях, резюмировал специалист.