Педагог с Урала задала четвероклассникам прочитать эротическую сказку Пушкина

Ученикам четвертого класса задали на дом прочитать произведение Александра Пушкина с эротическим подтекстом. Инцидент произошел в городе Реже Свердловской области.

Уральский педагог предложила детям прочитать сказку «Царь Никита и 40 его дочерей». Согласно сюжету, у главного героя растут дочери без «грешной» части тела. Отмечается, что напрямую в тексте ее не называют.

«Я взрослая женщина, и меня мало что может возмутить. Это Пушкин, и к его творчеству я отношусь очень хорошо, считаю его гением, вместе с его недостатками. Меня возмутил факт безответственности педагога высшей категории», — цитирует слова одной из матерей портал Е1.

По словам учительницы, задание было внесено в электронный дневник случайно. Во время заполнения документа педагог отвлеклась, а система по ошибке добавила в строку не ту сказку.

Ранее учительница из города Днепр на Украине напилась на уроке, после чего ударила двоих школьниц. Об этом сообщила мама одной из пострадавших в своем аккаунте Facebook.