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Женская сборная России по хоккею пропустит контрольный матч перед Олимпиадой

Спорт
Женская сборная России по хоккею пропустит контрольный матч перед Олимпиадой

Российские хоккеистки не сыграют со сборной Чехии в субботу из-за двух положительных результатов тестов на COVID-19.

Женская сборная России по хоккею вынуждена пропустить контрольный матч с соперницами из Чехии. У двух спортсменок тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Имена заболевших спортсменок не уточняются.

Напомним, россиянки должны были провести первую встречу в Пекине перед началом Зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Вместо этого хоккеистки проведут обычную тренировку. Первый матч женская сборная России по хоккею проведет со Швейцарией в первый день Олимпиады.

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