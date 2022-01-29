Сенатор Пушков назвал статьи западных СМИ о ситуации на Украине горячечным бредом

Статьи западных СМИ о ситуации, сложившейся на территории Украины, являются горячечным бредом. Соответствующее заявление сделал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.

По словам законодателя, синдром предвоенной обстановки оказывает на экономическое положение Украины губительное воздействие. Сенатор отметил, что киевские власти уже призывают коллективный Запад не усиливать напряжение внутри государства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На фоне горячечного бреда европейских и американских СМИ типа этой статьи под заголовком "На грани войны", даже президент Украины (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский попросил Запад не нагнетать обстановку вокруг Украины», — подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что Украина должна выступить в качестве звена, соединяющего Россию и Запад. Такое мнение выразил глава политсовета партии Рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.