Власти Германии не смогут оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок этого сырья из Москвы. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на сведения Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR).

Как подчеркнул эксперт BGR Мартин Пайн, сегодня на Россию приходится более 50% импорта газа, 45% — каменного угля, а также 34% — нефти.

«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя. Быстро и полностью заменить ту рыночную долю, которая приходится на Россию в угле, газе и нефти, крайне сложно и даже невозможно», — убежден специалист.

Его точку зрения разделил эксперт Института немецкой экономики в Кельне Хубертус Бардт. По его оценке, возможности Германии по замене газа другими источниками энергии также ограничены — быстро найти ему альтернативу в промышленности и для отопления практически невозможно.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Ранее телеканал CNN спрогнозировал, что полное прекращение поставок российского газа в Европу, вызванное эскалацией ситуации вокруг Украины, приведет к катастрофическим последствиям. По мнению немецкого политолога Яниса Клюге, причина состоит в том, что Россия играет огромную роль в европейском энергетическом секторе.

На этом фоне высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон начал искать альтернативные источники природного газа для Европы. С их помощью США могут обеспечить потребности ЕС в течение остатка зимы и весны.

При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что страна всегда выполняла свои контрактные обязательства перед европейскими странами — даже в период «холодной войны». Более того, Москва не собирается ни на кого нападать, а все подобные обвинения используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи границ РФ.