Журналист ван де Бек заявил о страхе Нидерландов подать жалобу на Украину в деле МН17

Власти Нидерландов и родственники жертв авиакатастрофы рейса МН17 боялись подавать жалобу в суд на действия Украины. Об этом рассказал голландский независимый журналист Эрик ван де Бек.

Журналист сообщил, что в его распоряжении оказались документы голландского фонда помощи родственникам жертв катастрофы Stichting Vliegramp MH17. В них говорится, что Нидерланды опасались, что жалоба на Киев о незакрытии воздушного пространства над местом боевых действий в Донбассе может поставить под угрозу сотрудничество с Украиной в расследовании причин катастрофы малайзийского Boeing-777.

Россия в свою очередь сотрудничала со следствием и неоднократно отвечала на ее запросы, предоставляя необходимую информацию, но в результате Москву так и не включили в состав Совместной следственной группы (ССГ). Родственники погибших также советовали подать жалобу в суд на Россию, но не преследовать Украину в судебном порядке, пишет ТАСС.

В итоге кабмин не стал принимать правовые меры против Украины, хотя парламент королевства неоднократно подталкивал к этому, заключил Эрик ван де Бек.

Трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. В результате погибли 298 человек, находившихся на борту самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.