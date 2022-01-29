Президент России Путин поручил рассмотреть к 1 июля закон, уточняющий понятие пыток

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля завершить рассмотрение законопроекта, уточняющего понятие пыток и усиливающего ответственность за это деяние, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил рассмотреть проект федерального закона и обозначить понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также усилить ответственность за такие преступления. Ответственными за исполнение были назначены Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.