Первая ракетка мира Эшли Барти впервые выиграла Australian Open — 2022

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном разряде Эшли Барти открыла счет в Australian Open, одержав победу над американской соперницей Даниэль Коллинз.

Барти обыграла американку в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2), при этом во втором сете она уступала со счетом 1:5, но в итоге смогла совершить камбэк. Триумф на Открытом чемпионате Австралии — 2022 стал третьей победой австралийки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Встреча длилась 1 час 29 минут. Барти десять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и совершила три брейк-пойнта из пяти. Коллинз ответила ей одним эйсом, двумя двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами из четырех.

Победитель чемпионата среди мужчин определится 30 января. За титул поборются россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.