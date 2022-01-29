Московские врачи выявили 26 488 случаев заражения коронавирусом за сутки

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новую суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в Москве.

Медицинские специалисты зафиксировали 26 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за сутки. Как утверждают представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19, госпитализация понадобилась 1419 пациентам, что составляет 5,4% от общего числа заболевших. Отмечается, что 492 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки полностью выздоровели 5410 пациентов, жертвами пандемии стали 76 человек.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции является вакцинация. Прохождение данной процедуры способствует формированию коллективного иммунитета и снижению вероятности развития тяжелой формы COVID-19.