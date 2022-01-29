Президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить американского коллегу Джо Байдена, что со стороны России нет никакой опасности «нападения». Таким мнением поделились китайские журналисты.

На Западе неоднократно звучали заявления о российской «угрозе» в адрес Киева. Хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Недавно между Владимиром Зеленским и Джо Байденом прошли переговоры, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

«Президент США пытался заверить главу Украины в том, что Россия "совершенно точно вторгнется". Однако украинский лидер выражал уверенность в том, что Москва в действительности не планирует ничего подобного», — пояснили в прессе.

Китайские журналисты раскрыли правду об истерике Запада после споров между Зеленским и Байденом о России. Официально стороны тщательно скрывают разговор и разногласия между лидерами, заявляя о якобы фейке. Президент Украины решился рассказать об истинном положении дел из-за ситуации внутри его страны. Среди жителей началась паника и глава государства был вынужден подчеркнуть, что Россия не представляет «опасности», однако Запад вновь с истерикой выступил с мнением об «угрозе» Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон побеседовали по телефону. Стороны обсудили гарантии безопасности и ответ США на инициативы Москвы, а также тему Украины.