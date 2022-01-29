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Издание Sohu указало на попытки Зеленского заверить Байдена в отсутствии «угрозы» России

Политика
Издание Sohu указало на попытки Зеленского заверить Байдена в отсутствии «угрозы» России

Президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить американского коллегу Джо Байдена, что со стороны России нет никакой опасности «нападения». Таким мнением поделились китайские журналисты.

На Западе неоднократно звучали заявления о российской «угрозе» в адрес Киева. Хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Недавно между Владимиром Зеленским и Джо Байденом прошли переговоры, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

«Президент США пытался заверить главу Украины в том, что Россия "совершенно точно вторгнется". Однако украинский лидер выражал уверенность в том, что Москва в действительности не планирует ничего подобного», — пояснили в прессе.

Китайские журналисты раскрыли правду об истерике Запада после споров между Зеленским и Байденом о России. Официально стороны тщательно скрывают разговор и разногласия между лидерами, заявляя о якобы фейке. Президент Украины решился рассказать об истинном положении дел из-за ситуации внутри его страны. Среди жителей началась паника и глава государства был вынужден подчеркнуть, что Россия не представляет «опасности», однако Запад вновь с истерикой выступил с мнением об «угрозе» Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон побеседовали по телефону. Стороны обсудили гарантии безопасности и ответ США на инициативы Москвы, а также тему Украины.

#байден #китай #зеленский