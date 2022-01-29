Премьер Польши Моравецкий призвал страны ЕС к единству в вопросе санкций против России

Евросоюз столкнулся с проблемой отсутствия единого мнения по вопросу антироссийских санкций, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Актуальные темы должны согласовываться на уровне ЕС или НАТО, подчеркнул политик. По его словам, речь идет о вопросах санкционного давления на РФ или военной помощи Украине.

«Различия касаются либо масштабов санкций против России, либо оказания военной поддержки Украине – эти темы должны согласовываться на уровне сообщества или НАТО», — сказал Моравецкий.

Как сообщалось ранее, Бюро национальной безопасности Польши рассматривает возможность предоставления военной помощи Киеву. Однако Варшава не готова отправлять на Украину своих солдат.