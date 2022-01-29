Зеленский заподозрил США в преувеличении угрозы войны для сговора с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил США в намеренном преувеличении «российской угрозы». По его мнению, в перспективе это облегчит Вашингтону достижение договоренностей с Москвой, в том числе по Донбассу. Об этом сообщила американская газета Politico.

В издании напомнили, что еще в ноябре Зеленский «бил тревогу» по поводу возможного вторжения со стороны России, однако сейчас противостояние с Москвой уже не кажется ему «таким ужасным». В частности, Киев назвал эвакуацию американских и британских дипломатов преждевременной мерой.

По данным источников Politico, резко изменить свою позицию Зеленского заставило «растущее раздражение» в отношениях с администрацией президента США Джо Байдена. Украинский лидер опасается, что Вашингтон намерено преувеличивает угрозу со стороны российского коллеги Владимира Путина.

«Это даст политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем, к примеру, таких, которые усилят контроль Москвы над Донбассом. Администрация Байдена уже давно отрицает, что что-то подобное рассматривается», — говорится в статье.

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Ранее на пресс-конференции Зеленский раскритиковал Запад за распространение слухов о неизбежности войны. По его словам, нагнетание паники вокруг ситуации на Украине дорого обходится его стране. Он также сравнил эвакуацию иностранных дипломатов с бегством с «Титаника».

По мнению депутата Европарламента Тьерри Мариани, США распускают слухи о «вторжении» России на Украину, поскольку им необходимо восстановить престиж после того, как они покинули Афганистан «самым жалким образом».

«Во-вторых, НАТО, которому нужно оправдывать свое существование. Добавлю украинского президента Зеленского, у которого чрезвычайно сложное положение внутри страны. Короче говоря, всем этим людям нужно, чтобы давление нарастало», — заявил он в беседе с RT.

27 января состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. Как отметил телеканал CNN, беседа двух лидеров прошла «не очень хорошо». Якобы главы государств разошлись во мнениях по поводу угрозы возможного вторжения России. После этого Белый дом и Киев опровергли эту информацию. Подробнее о том, почему переговоры США и Украины пошли не по плану, читайте в материале «ПС».