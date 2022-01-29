Максим Шугалей отметил положительную реакцию читателей на книгу «Утраченный Петербург»

Глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый, социолог и общественник Максим Шугалей, презентовавший вторую часть «Утраченного Петербурга», отметил положительную реакцию читателей на книгу.

Известно, что в «Утраченном Петербурге» приводится сравнение старого города на Неве с нынешним. Стоит отметить, что оно явно не в пользу последнего. Также в книге продемонстрирован постепенный процесс потери уникального наследия Северной столицы.

Первая часть работы главы Фонда защиты национальных ценностей вышла в декабре 2021 года и уже произвела фурор среди многих читателей. Социолог подчеркнул, что это не последний том — впереди еще много работы.

«В первый и второй том входят не только памятники культурного наследия, но и простые дома, ведь они создают облик нашего города. Для жителей Санкт-Петербурга они являются знаковыми», — рассказал ученый.

Ранее Шугалей сообщал, что проблема сохранения исторического облика города лежит не просто в абстрактной «культурной» плоскости. По словам социолога, если ее удастся решить, будет сохранен уникальный дух Северной столицы России.