Азмун трогательно попрощался с игроками и «колхозными фанатами» «Зенита»

Нападающий Сердар Азмун попрощался с футболистами и болельщиками петербургского «Зенита».

Иранский форвард «Зенита» Азмун отреагировал на публикацию полузащитника Магомеда Оздоева в Instagram. Игрок «Зенита» попрощался с партнером по команде, заключившим контракт с немецким «Байером». Азмун ответил Оздоеву в комментариях, поблагодарив игроков и многочисленных фанатов петербургского клуба.

«Следуй за мечтой. Я буду скучать по тебе, колхозник», — написал 29-летний полузащитник. «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце», — ответил ему игрок сборной Ирана.

С лета Азмун будет выступать за «Байер». Срок действия его контракта с клубом из Леверкузена рассчитан до июня 2027 года.