Спикер ГД Володин перечислил законодательные нововведения, ожидающие россиян в феврале

Ряд социальных выплат, включая пенсии и материнский капитал, будут проиндексированы. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил в своем Telegram-канале.

Февральские нововведения защитят от списания прожиточного минимума, поднимут размер пенсионных выплат и помогут лучше защитить права граждан при покупке квартиры. Однако наиболее важным изменением является увеличение материнского капитала.

«Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 млн семей с детьми», — отметил Володин.

Председатель Государственной думы ранее сообщил о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах, поскольку он нуждается в доработке.