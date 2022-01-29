Число лечащихся от COVID-19 на дому петербуржцев достигло 72 тысяч

Количество пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому, возросло в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно официальным данным, таких пациентов в Северной столице уже более 72 тысяч. При этом бесплатные лекарственные средства получают лишь 47 тысяч больных.

Как отмечают эксперты Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом в Петербурге увеличилась на 137%. Большая часть пациентов — около 70% заражены южноафриканским вариантом вируса «Омикроном». Это сильно увеличило нагрузку на систему здравоохранения региона.

Коронавирусная ситуация в Петербурге остается напряженной. Ежедневно в городе фиксируется приток больных. Также многих пациентов госпитализируют с осложнениями в медицинские учреждения. При этом недавно губернатор Беглов заверял, что уже в январе население достигнет высокого уровня коллективного иммунитета.