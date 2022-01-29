Погребинский: США упускают из виду важную деталь при нагнетании ситуации вокруг Украины

Обвиняя Россию в подготовке «военного вторжения» на Украину и активно поставляя Киеву оружие, США ведут опасную игру. Однако их план не учитывает, что подобные действия приведут лишь к умножению количества жертв с украинской стороны. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» озвучил политолог Михаил Погребинский.
«Эта опасная игра не предполагает, что будет зажжен фитиль, который потом очень сложно потушить. Те, кто нажмет кнопку, думают, что ответка будет в космос? Они получат такой ответ, что мало не покажется. В этом и заключается истеричность и непоследовательность американского сценария», — подчеркнул украинский эксперт.
С другой стороны, президент США Джо Байден не производит впечатление «сумасшедшего человека», который хочет развязать войну с супердержавой, заметил Погребинский. Однако полностью исключить вероятность эскалации конфликта между странами невозможно, поскольку на Украине есть большое количество «безголовых людей, готовых пострелять».
«Попытка военного решения этой проблемы со стороны Киева вынудит Россию вмешаться, но надеюсь, что до этого не дойдет. Что касается возможностей России напасть на Украину, у меня нет ни одного аргумента, зачем России оккупировать Киев. Издержек от этого будет больше, чем пользы», — рассуждает Погребинский.
Политолог также выразил надежду, что здравомыслящие военные генералы США, Великобритании и России имеют достаточный уровень коммуникации, чтобы остановить конфликт на его начальном этапе.
«Не думаю, что на Западе реально провоцируют какую-то войну, потому что они не могут в ней выиграть. Все это делается для того, чтобы поднять высокую угрозу России и дополнительно ее демонизировать, дойти до точки, и потом сказать, что мы нашли компромисс. То есть мы, американцы, уступили, чтобы спасти Украину от страшного Путина», — резюмировал эксперт.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он напомнил, что с начала года США поставили Киеву около 300 тонн различных вооружений, а сейчас решается вопрос о начале доставки второй партии. В нее будут включены «летальные и нелетальные» средства.
Тем не менее Вашингтон не планирует отправлять на Украину своих военнослужащих, подчеркнул Кирби. Более того, военные советники и инструкторы из состава национальной гвардии Флориды, находящиеся на территории страны, будут немедленно эвакуированы в случае опасности.
С начала января этого года США отправили в Киев большое количество противотанковых комплексов Javelin и одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Также в груз входили боеприпасы стрелковых калибров и различное оборудование.