Погребинский: США упускают из виду важную деталь при нагнетании ситуации вокруг Украины

Обвиняя Россию в подготовке «военного вторжения» на Украину и активно поставляя Киеву оружие, США ведут опасную игру. Однако их план не учитывает, что подобные действия приведут лишь к умножению количества жертв с украинской стороны. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» озвучил политолог Михаил Погребинский.

«Эта опасная игра не предполагает, что будет зажжен фитиль, который потом очень сложно потушить. Те, кто нажмет кнопку, думают, что ответка будет в космос? Они получат такой ответ, что мало не покажется. В этом и заключается истеричность и непоследовательность американского сценария», — подчеркнул украинский эксперт.

С другой стороны, президент США Джо Байден не производит впечатление «сумасшедшего человека», который хочет развязать войну с супердержавой, заметил Погребинский. Однако полностью исключить вероятность эскалации конфликта между странами невозможно, поскольку на Украине есть большое количество «безголовых людей, готовых пострелять».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Попытка военного решения этой проблемы со стороны Киева вынудит Россию вмешаться, но надеюсь, что до этого не дойдет. Что касается возможностей России напасть на Украину, у меня нет ни одного аргумента, зачем России оккупировать Киев. Издержек от этого будет больше, чем пользы», — рассуждает Погребинский.

Политолог также выразил надежду, что здравомыслящие военные генералы США, Великобритании и России имеют достаточный уровень коммуникации, чтобы остановить конфликт на его начальном этапе.

«Не думаю, что на Западе реально провоцируют какую-то войну, потому что они не могут в ней выиграть. Все это делается для того, чтобы поднять высокую угрозу России и дополнительно ее демонизировать, дойти до точки, и потом сказать, что мы нашли компромисс. То есть мы, американцы, уступили, чтобы спасти Украину от страшного Путина», — резюмировал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он напомнил, что с начала года США поставили Киеву около 300 тонн различных вооружений, а сейчас решается вопрос о начале доставки второй партии. В нее будут включены «летальные и нелетальные» средства.

Тем не менее Вашингтон не планирует отправлять на Украину своих военнослужащих, подчеркнул Кирби. Более того, военные советники и инструкторы из состава национальной гвардии Флориды, находящиеся на территории страны, будут немедленно эвакуированы в случае опасности.



С начала января этого года США отправили в Киев большое количество противотанковых комплексов Javelin и одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Также в груз входили боеприпасы стрелковых калибров и различное оборудование.