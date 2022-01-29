Vive une Afrique libre! Пригожин о новом освободительном движении в Африке

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал состояние освободительного движения в Африке. Предприниматель поприветствовал процессы, протекающие на Черном континенте.

К бизнесмену обратились журналисты в связи с выпущенными BBC и Le Monde материалами, посвященными ситуации в Буркина-Фасо. Западные издания отмечали скорость, с которой в африканской стране появились российские флаги. У Евгения Пригожина спросили, как будет дальше развиваться освободительное движение на континенте. В ответ предприниматель привел лишь одну фразу на французском языке.

«Vive une Afrique libre! (Да здравствует свободная Африка! — Прим. ред.)», — передает его слова пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин указывал, что африканские страны пытаются избавиться от западного влияния. Жителям Черного континента стремятся навязать чужие ценности и подавить их национальные интересы, отмечал бизнесмен.