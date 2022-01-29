Эпидемиолог Горелов заявил об опасности развития синдрома Кавасаки у детей с COVID-19

Зараженные штаммом «Омикрон» дети могут столкнуться с развитием опасного синдрома Кавасаки. Об этом заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Александр Горелов.

Эксперт утверждает, что развитие синдрома Кавасаки является наиболее серьезным осложнением, встречающимся у пациентов в возрасте до пяти лет. Данное заболевание характеризуется поражением сосудов и формированием аневризм. Кроме того, к числу опасных осложнений относится мультисистемное воспаление.

«Увы, мультисиситемное воспаление может возникнуть у ребенка, даже если он перенес ковид бессимптомно», — отметил Горелов в беседе с изданием kp.ru.

Постковидный синдром встречается у каждого третьего ребенка, перенесшего COVID-19, заявил эпидемиолог. По его словам, чаще всего дети жалуются на нарушения памяти, а также ухудшение качества сна.