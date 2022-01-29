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Хорватский президент Миланович не собирается извиняться перед Украиной за свои слова

Политика
Хорватский президент Миланович не собирается извиняться перед Украиной за свои слова

Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике действия премьер-министра Андрея Пленковича, извинившегося перед жителями Украины от имени правительства за слова хорватского лидера.

По мнению Милановича, поведение премьер-министра можно расценить как «пособничество» Украине. Таким образом глава государства дал понять, что не собирается следовать его примеру и приносить свои извинения украинцам.

«Они (украинцы. — Прим. ред.) не получили ничего от ЕС, а им обещали миллиарды миллиардов, — раскритиковал он отношение Евросоюза к Киеву.

Миланович также подчеркнул, что не является врагом украинцев.

Известно, что президент Хорватии, в случае конфликта на Украине, обещал отозвать своих военнослужащих из сил Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что Миланович оказался в черном списке Украины, попав в базу «Миротворец». Теперь ему запрещен въезд на территорию этой страны.

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