Хорватский президент Миланович не собирается извиняться перед Украиной за свои слова

Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике действия премьер-министра Андрея Пленковича, извинившегося перед жителями Украины от имени правительства за слова хорватского лидера.

По мнению Милановича, поведение премьер-министра можно расценить как «пособничество» Украине. Таким образом глава государства дал понять, что не собирается следовать его примеру и приносить свои извинения украинцам.

«Они (украинцы. — Прим. ред.) не получили ничего от ЕС, а им обещали миллиарды миллиардов, — раскритиковал он отношение Евросоюза к Киеву.

Миланович также подчеркнул, что не является врагом украинцев.

Известно, что президент Хорватии, в случае конфликта на Украине, обещал отозвать своих военнослужащих из сил Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что Миланович оказался в черном списке Украины, попав в базу «Миротворец». Теперь ему запрещен въезд на территорию этой страны.