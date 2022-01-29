В центре Киева на месте бомбоубежища обнаружили стриптиз-клуб

Бомбоубежище в центре Киева переоборудовали под стриптиз-клуб. Находку обнаружили украинские журналисты, спустившиеся в подвал одного из домов на Большой Васильковской улице, где по документам должен был находиться бункер.

В будние дни вход в заведение стоит 400 гривен (1000 рублей), однако охранник клуба заверил, что в случае опасности людей беспрепятственно пропустят в помещение и даже разрешат бесплатно посидеть на кожаных сидениях.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин может помочь Украине отремонтировать защитный бункер под Одессой. По ее словам, скоро для ознакомления туда отправятся немецкие специалисты. При этом в Германии неоднократно отказывали Киеву в поставках летального оружия, полагая, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

К примеру, не так давно Берлин не разрешил Эстонии передать Киеву вооружение немецкого происхождения — Таллин намеревался поставить 122-миллиметровые гаубицы Д-30. В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны на десятилетия запомнят позицию Германии. Он указал, что оружие нужно для обороны от России, поскольку Киев не планирует наступать.