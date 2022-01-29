Медик Кузенкова объяснила важность обращения к врачу при первых симптомах «Омикрона»

Действия, которые необходимо совершить при появлении первых симптомов штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», перечислила главный врач поликлиники №68 в Москве Наталья Кузенкова.

Если человек заметил первые признаки омикрон-штамма коронавируса, то необходимо обратиться к врачу. Медицинский специалист напомнила, что омикрон-штамм по признакам напоминает ОРВИ. У пациентов возникают першение в горле, слабость, насморк, и поднимается температура. При появлении таких симптомов следует обратиться к дежурному врачу.

«Вы приходите к дежурным врачам поликлиники, они берут все необходимые тесты, выдают лекарства, открывают листки временной нетрудоспособности, осматривают, при необходимости берут кровь или делают ЭКГ», — рассказала Кузенкова в беседе с «Лентой.ру».

Также для получения первой помощи можно оставить заявление на портале мэра города. Если пациент маломобилен, то следует позвонить по номеру 122 и вызвать врачей на дом, заключила специалист.

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