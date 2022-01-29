Макрон и Зеленский договорились продолжать усилия для деэскалации напряженности на Украине

Франция выражает солидарность с Украиной, и поддерживает приверженность защищать ее территориальную целостность. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Накануне Макрон провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В их рамках они договорились продолжать усилия для деэскалации напряженности на Украине и диалога в «нормандском формате», сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Республики подтвердил полную солидарность Франции с Украиной и напомнил о решимости защищать территориальную целостность и суверенитет страны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Макрон созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Во время телефонных переговоров лидеры двух государств обсудили ситуацию вокруг Украины.