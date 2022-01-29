Сотрудник СНБ Харрелл: ограничения против России коснутся промышленности, а не потребителей

Ограничения против России коснутся промышленности. Соответствующее заявление сделал сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Соединенных Штатов Питер Харрелл.

По словам члена СНБ, Вашингтон не рассчитывает действовать против обычных российских жителей.

«Основная цель заключается в том, чтобы принять меры, которые со временем помогут снизить промышленный потенциал России и ее промышленные производственные мощности», — подчеркнул Харрелл.

Известно, что санкционная политика может коснуться и оборонной промышленности. Также речь идет об авиационном деле.

Ранее сообщалось, что новые санкции, которые Соединенные Штаты готовят против России в свете обострения вокруг Украины, могут затронуть банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. Об этом писала газета The Wall Street Journal (WSJ).