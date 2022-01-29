Мартовское тепло придет в Москву в конце января

Мартовская погода ожидается в Москве и Московской области в конце января и начале февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в последний январский день значительно потеплеет, а средняя температура воздуха составит около −3 градусов. Такой показатель климатически соответствует первому месяцу весны.

«Климатическая средняя температура в Москве в конце января — минус 10 градусов, а будет днем 0…−2, по области до +1 градуса. Оттепельная погода. Такая температура является средней для 10-11 марта», — подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

При этом обычно 31 января и 1 февраля считаются самыми холодными днями зимы. Однако в этом году в эти даты будет очень тепло, резюмировал Вильфанд.

В то же время в последние дни января атмосферное давление в столичном регионе может опуститься до рекордно низких отметок. Так, Москва окажется на южной периферии насыщенных влагой циклонов, передает телеканал «360».