Жители Киева собрались у здания Верховной рады с требованием к президенту Владимиру Зеленскому. Они указали, что Украине не нужна вражда с Россией, пишет «Вести.ua».

Организаторы митинга рассказали, что риторика украинских властей держит людей в страхе. Жители в панике скупают продовольственные товары в магазинах, а пожилые граждане жалуются на ухудшение здоровья из-за волнений.

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?» — обратились жители к президенту Владимиру Зеленскому.

Некоторые участники протестной акции принесли с собой несколько баннеров. Чаще всего в текстах указывалось на нерешительность украинского президента во внешней и внутренней политике. Часть из них призывала прекратить издевательства над народом страны.