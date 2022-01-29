Автоэксперт Канаев посоветовал ежедневно проверять состояние шин зимой

Автомобиль требует тщательного осмотра перед поездкой не только летом, но и зимой. В первую очередь нужно обратить внимание на состояние шин, рассказал эксперт Сергей Канаев.

В зимний период проблема спущенных шин актуальна, особенно в морозную погоду. Ежедневно следует поднимать щетки на лобовом стекле, если автомобиль остается на ночь на улице, пишет RT.

«Они очень быстро примерзают, выходят из строя, соответственно, водителю потом плохо видно в зимнее время», — отметил директор Национального общественного центра безопасности движения Канаев.

Оставлять бачок омывателя без специального средства нельзя. Дороги поливают кислотой, и если этой жидкости не будет, у водителя станет мутным лобовое стекло. Рекомендуется обязательно проверять осветительные приборы. Данный совет актуален не только зимой, но и летом.