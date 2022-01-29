Spiegel: США видят в Германии «ненадежного партнера» из-за ее позиции по Украине

Соединенные Штаты рассматривают Германию как «ненадежного партнера» из-за позиции страны по украинскому кризису. Подобную информацию передает издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо посла ФРГ Эмили Хабер.

Согласно сведениям портала, дипломат указала, что Германия «дискредитирует» себя в глазах США, которые рассматривают ее как «тормоз» в антироссийских санкциях. Кроме того, Вашингтон разочаровывается Берлином, который отказывается поставлять оружие на Украину.

По мнению Белого дома, позиция ФРГ обосновывается страхом потерять дешевые поставки газа из России. Хабер же отметила, что Германия становится «пешкой во внутриполитических дебатах Вашингтона». Критика, по ее словам, как правило, исходит от американских республиканцев.

Власти Германии активно выступают против поставок оружия на Украину и введения санкции в отношении России. По мнению депутата бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера, все вопросы необходимо решать дипломатическим путем, а рестрикции этому не способствуют, передает телеканал «360».