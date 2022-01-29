CNN: противоречия США и Украины связаны с разной оценкой исходящей угрозы

Киев и Вашингтон не могут прийти к общему пониманию ситуации на российско-украинской границе, так как по-разному трактуют исходящий уровень угрозы. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

По последним данным, президент США Джо Байден выразил недовольство украинскому руководству, так как оно, по его мнению, неверно оценивает ситуацию на границе с Россией. Однако Киев не согласен с Вашингтоном и призывает не «сеять панику и не вносить беспорядок в экономику» Украины.

«Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца, которые не оказывают сдерживающего эффекта и на самом деле непреднамеренно оказывают негативное влияние на украинскую экономику», — цитирует CNN одного из советников президента Украины Владимира Зеленского.

При этом Соединенные Штаты продолжают «накачивать» Украину вооружением, пытаясь тем самым подтвердить всю серьезность положения. По словам представителя Пентагона, в планах американского истеблишмента продолжать поставлять военную помощь Киеву, передает «Царьград».