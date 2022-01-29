Омикрон-штамм выявили у десяти заболевших жителей Камчатки

Первые случаи заражения омикрон-штаммом были выявлены среди жителей Камчатского края. Всего данная мутация была зафиксирована у десяти человек, сообщили в правительстве субъекта.

До настоящего момента в крае доминировал штамм «Дельта». По данным оперативного штаба, за последние сутки на Камчатке выявлено 187 новых случаев. Госпитализация понадобилась 35 людям.

«На Камчатке на данный момент у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм "Омикрон". До этого в крае был распространен только штамм "Дельта"», — отметили в правительстве.

По мнению вирусолога Сергея Нетесова, пятая волна коронавируса в России может продлиться до четырех месяцев. Причиной этому являются недостаточные темпы вакцинации и низкий уровень коллективного иммунитета, передает телеканал «360».