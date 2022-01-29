Марков рассказал, как Россия может ответить на провокацию в Донбассе

Ответ России в случае обострения отношений с Западом или попытки устроить провокацию в Донбассе может развиваться по одному из нескольких сценариев, включающих в себя в числе прочего и возможность освобождения всего Юго-Востока Украины.

Об этом зрителям телеканала «Первый Севастопольский» рассказал политолог Сергей Марков, по словам которого первый вариант ответа России заключается в значительном усилении ракетно-ядерной угрозы по отношению к США.

«Как вариант – это размещение на постоянной основе российских ракет стратегического назначения с ядерным оснащением у тихоокеанского и атлантического берегов США, чтобы подлетное время российских ракет до крупнейших американских городов должно быть несколько минут», — объяснил директор Института политических исследований.

Второй сценарий ответа России подразумевает ввод войск на украинскую территорию. И этот сценарий может развиваться в нескольких вариантах. Например, это может быть маленькая операция российских войск, сопровождающаяся признанием Луганской и Донецкой народных республик. Или это будет военная операция средних размеров, сопровождающаяся разгромом ВСУ и расширением территорий ЛНР и ДНР до размеров Донецкой и Луганской областей. В рамках этой операции также может быть проведена деблокада Крыма и разблокирование Северо-Крымского канала.

Федеральное агентство новостей /

«И третье – это большая операция с освобождением всех регионов юго-востока Украины и, возможно, Киева от репрессивного режима, осуществляющего в интересах США оккупацию Украины», — заключил Сергей Марков.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя позицию Запада на переговорах по гарантия безопасности, заявил, что обмен мнениями продолжается, а ответы США и НАТО на предложения Москвы, не смотря на то, что они касались лишь второстепенных вопросов, содержат рациональное зерно.

При этом глава МИД РФ добавил, что Россия не заинтересована в эскалации вооруженного конфликта с Украиной, и, если все зависит от Москвы, войны не будет. Россия не хочет войн, подчеркнул Лавров, но она не позволит грубо наступать на ее интересы или их игнорировать.