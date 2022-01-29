Читатели Le Figaro обвинили Макрона в «заискивании» перед США и встали на сторону России

Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона спровоцировали большую дискуссию. Читатели Le Figaro оставили много гневных комментариев в адрес президента Франции.

В беседе с коллегой Путин обратил внимание, что США и Североатлантический альянс в своих ответах на предложения о гарантиях безопасности просто проигнорировали ключевые для России моменты. Об этом написало и Le Figaro, читатели которого возмутились позицией НАТО, «заискиванием» Макрона перед американскими элитами и поддержали Москву.

«Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав», — написал пользователь.

«Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах», — отметил юзер.

«Что мы получаем от наших "американских друзей"? Прогрессивные взгляды и пустые обещания? Европе пора стать самостоятельной, сделать так, чтобы ее уважали, вернуться к работе и заново создать свою промышленность и экономику», — добавил третий комментатор.

Телефонные переговоры Путина и Макрона состоялись накануне. В Елисейском дворце отметили, что лидеры сошлись во мнении о необходимости деэскалации напряженности вокруг Украины, передает «Царьград».