Гидрометцентр предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве

Атмосферное давление в Москве может опуститься до предельно низких отметок в ближайшие дни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Понижение давления ожидается с вечера 30 января. Оно достигнет отметки в 727–730 миллиметров ртутного столба. Аналогичная ситуация может наблюдаться и в понедельник, пояснил синоптик в беседе с журналистами РИА Новости.

«Москва окажется на южной периферии циклонов. Кроме того, они насыщены влагой. С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — заявил специалист Гидрометцентра.

Погода в выходные будет достаточно теплой, возможен небольшой снег. К вечеру 30 января прогнозируется усиление ветра, заключил Вильфанд.