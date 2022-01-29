Кедми сравнил итоги первого года президентства Трампа и Байдена

Рейтинг нынешнего президента США Джо Байдена за первый год пребывания у власти упал гораздо сильнее, чем за тот же срок упал рейтинг его предшественника республиканца Дональда Трампа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по данным которого рейтинг Байдена с февраля по декабрь 2021 года упал на 13 процентов (с 56 до 43%), в то время как рейтинг Трампа с февраля по декабрь 2017 года упал на 5 процентов (с 41 до 36%).

«Помните, какие гонения американские демократические СМИ устроили президенту Трампу, как они насмехались над ним, как пытались устроить ему импичмент? И тем не менее, несмотря на беспрецедентное медийное давление, рейтинг Трампа за первый год его президентства упал заметно меньше, чем рейтинг его сменщика Байдена», — подчеркивает Кедми.

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При этом эксперт напоминает, что Трамп за четыре года своего президентства не развязал и не проиграл ни одной войны. Для современной истории Соединенных Штатов это является редкостью.

А вот его сменщик Джо Байден за первый год в Белом доме успел потерпеть фиаско в Афганистане.

«Как знать, не чешутся ли у кого-то в Белом доме или Пентагоне руки, не хотят ли там приподнять рейтинг с помощью «маленькой победоносной войны?» — рассуждает политолог.

Да и сами американцы, по мнению Якова Кедми, уже не те, что раньше. Их агрессия «порядком подсдулась», а внутренние проблемы страны мешают американским властям уделять внешней политике так же много внимания, как раньше.

В заключение же политолог напомнил, что для зарабатывания политических очков совсем не обязательно начинать войны, их можно получить и в ходе переговоров о мире, особенно если эти переговоры закончатся эффектным разруливанием конфликта.