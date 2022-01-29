Российские семьи смогут купить квартиры в напечатанных домах по 20 тыс. рублей за «квадрат»

Проект по возведению домов, напечатанных на 3D-принтере, запущен в Ярославской области на площади в 1,5 га. Россияне смогут купить квартиры в таких постройках по цене 20 000 рублей за «квадрат», сообщил основатель и глава стройфирмы Александр Маслов.

Первые микрорайоны с подобными новостройками появятся уже этом году. Как подчеркнул эксперт, дом под ключ можно будет возвести всего за 30 минут. Маслов заметил, что недвижимость будет не «пластиковой коробкой», какие печатают обычные VDM-принтеры, а полноценным зданием из бетона. Сперва необходимые детали напечатают на заводе, после чего их доставят на место сборки, сообщил «Царьград».

«Принтер печатает практически любыми материалами строительными… Ему все равно, печатать прямоугольную коробочку или какую-то очень сложную фигуру. Дома будут в форме, может быть, даже животных, каких-то замков и так далее», — заявил Маслов в беседе с «Известиями».

Для печати будет использоваться специальный полевой строительный принтер s-300. Планируется, что летом подобный микрорайон также появится в Магнитогорске.