Политолог-американист: Москва в переговорах с США сделала умный и своевременный ход

Размещение российских военных баз где-нибудь поблизости от границ США, например, в странах Латинской Америки, приведет к увеличению напряженности между РФ и Западом, но при этом отрезвляющее подействует на Вашингтон.

Об этом в беседе с информационным порталом Baltnews заявил член-корреспондент Академии военных наук РАН, политолог-американист Сергей Судаков.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, после чего глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ходе этих бесед главы государств обсуждали вопросы военно-технического сотрудничества. При этом Лавров отметил, что это было сделано в ответ на действия НАТО, стянувшего войска к восточным границам военного блока.

Вскоре после этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, отвечая на вопросы журналистов о возможном размещении российских военных без у американских границ, заявил, что реакция Вашингтона на шаги Москвы в этом направлении будет «быстрой и решительной».

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По мнению политолога-американиста Сергея Судакова, если Россия разместит свои базы в Латинской Америке, это усилит напряженность в ее отношениях с Западом. Но все же этот шаг будет правильным, так как он поможет отрезвить американцев.

Также эксперт добавил, что с военно-технической точки зрения нынешнюю сложную геополитическую ситуацию нельзя сравнивать с Карибским кризисом 1962 года.

«Все понимают, что есть современные технологии, подводные лодки четвертого поколения «Борей», которые несут баллистические ядерные ракеты «Булава». Они вполне могут подплывать и маскироваться вблизи берегов США. Поэтому размещение военных баз в третьих странах – жест скорее политический, нежели военно-маневренный», — считает Судаков.

Москва сделала уместный и очень своевременный ответный ход, добавил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Американские генералы, по его словам, понимают, что несколько военных баз, даже размещенных у берегов США, исход войны не решат. Но подобный поворот событий с политической точки зрения будет иметь огромное значение, так как американцы воспримут его как провал демократов. А это в свою очередь будет значить, что демократы неизбежно проиграют промежуточные выборы (в Палату представителей США), которые пройдут 8 декабря 2022 года, заключил Судаков.