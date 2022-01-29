Стратегическая стабильность является одним из приоритетных направлений России. В связи с этим США и НАТО следует перестать обострять обстановку на границе Украины с соседней страной, пишет American Thinker.

Автор статьи Авраам Миллер решил привести пример из истории, представив, что советские власти пригласили в Варшавский договор Мексику и Гватемалу. Такой расклад событий сильно бы не понравился США из-за угрозы своей безопасности.

«Теперь вы понимаете, что сейчас переживают русские. НАТО на Украине — провокация ничуть не меньшая, чем Варшавский договор в Канаде», — поясняет журналист American Thinker.

Потери российской стороны в годы Второй мировой войны составили порядка 27 миллионов человек. Сейчас государство решило проблему демографического кризиса, в связи с чем Москва справедливо требует гарантии, что ей не придется участвовать в масштабных конфликтах. Российское руководство и население страны вряд ли захочет повторения мировых войн, наполеоновского вторжения и прочих подобных событий.

Похожей позиции придерживаются и другие страны Европы, во главе которых стоят адекватные люди. Так, немецкие власти уже отказались предоставлять свою территорию для передачи оружия Украине.

Вместе с этим США продолжают снабжать вооружением Украину. Только недавно Киев получил 300 тонн военных грузов, а теперь Пентагон объявил о планах новых поставок, передает «Царьград».