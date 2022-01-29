Голикова сообщила о снижении уровня смертности в России в 2021 году

Без учета летальных случаев из-за коронавирусной инфекции уровень смертности в России снизился на 1,02% в 2021 году по сравнению с предыдущим. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она также отметила, что количество летальных исходов из-за болезней системы кровообращения в 2021 году сократилось на 1%, из-за новообразований — на 3,7%, из-за ВИЧ — на 8,5%, а из-за туберкулеза — на 8,9%. Вместе с этим в России также на 0,9% снизилась смертность по внешним причинам.

«Без учета избыточной смертности от COVID-19 смертность в Российской Федерации за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», — сообщила Голикова журналистам.

Помимо этого, ранее вице-премьер России также затронула тему уровня коллективного иммунитета в стране. По словам Голиковой, за последнюю неделю он остался на отметке в 64,4%, передает телеканал «360».