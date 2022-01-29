ЕС готовится к контрсанкциям при введении ограничительных мер со стороны России

Евросоюз допускает новые антироссийские санкции, если Москва введет ограничительные меры против Запада. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии.

ЕС уже разрабатывает новый пакет ограничительных мер. Запад активно следит за рынком энергоресурсов и готовится к санкциям в этой сфере. Не исключено, что будут перебои в поставках газа.

«Поскольку мы готовим санкции, мы готовимся и к возможным контрсанкциям, и по нашим ощущением рынок энергетики - это то, на что нужно обратить пристальное внимание», — отметил чиновник в Еврокомиссии.

По словам чиновника, контакты с партнерами и поставщиками энергоресурсов продолжаться. Стороны будут обсуждать дополнительные действия, чтобы создать разные маршруты поставок топлива.

Идею ввести новые санкции против России осудил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства предупредил, что подобные меры могут обернуться «разрывом отношений», пишет «Царьград».